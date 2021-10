Tre squadre torinesi ai blocchi di partenza di serie A1 e A2

Scatteranno domani le serie A1 e A2 femminili e l’A2 maschile, che vedranno in campo tre squadre torinesi. Nel campionato che assegnerà lo scudetto delle donne, alle ore 10 l’Us Beinasco affronterà in casa il Tc Prato. Le ragazze del presidente Sergio Testa cercheranno di mantenersi ai vertici, dopo aver conquistato il titolo nel 2018 e l’accesso alle semifinali nel 2020.

La rosa è composta dall’ungherese Reka Luca Jani, dalla subalpina Giulia Gatto Monticone e da Federica Di Sarra, Anastasia Grymalska, Federica Rossi, Maria Canavese e Anna Turco. La capitana Cristina Coletto si affiderà a Luca Jani, Gatto Monticone, Di Sarra e Rossi e deciderà lo schieramento. Il Beinasco sarà in gara anche in A2 e affronterà in trasferta il Ct Bologna. Nathalie Vierin potrà contare sulla spagnola Alba Marin Carrillo e su Michelle Zmau e Sofia Antonella Caldera.

Sempre alle 10 i Ronchiverdi esordiranno in A2, dopo aver riposato domenica scorsa. Gli atleti capitanati da Laurent Bondaz e Andrea Dario riceveranno il Circolo del Tennis Palermo. Il torinese Edoardo Lavagno guiderà la truppa italiana, composta da Filippo Anselmi, Tommaso Vescovi e Gianmarco Capella. Gli stranieri saranno il lettone Martin Podzus, il polacco Daniel Michalski e il ceco Marek Gengel.