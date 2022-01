Tre ricercati arrestati in 72 ore nella stazione di Torino Porta Nuova

Tre ricercati, tutti stranieri, arrestati in 72 ore dalla polizia nella stazione di Torino Porta Nuova. Un 25enne afghano, residente nel capoluogo piemontese, è stato ammanettato dagli agenti della Polizia ferroviaria in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità tedesche per il reato di lesioni personali. Il giovane, notato per l’atteggiamento sospetto dalla pattuglia della Polfer all’interno della stazione, è stato fermato per un controllo ed è risultato ricercato, dovendo scontare una pena di 10 mesi di reclusione.

Sempre a Torino, un 21enne maliano, senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti della Polfer perché gravato da un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dal Tribunale di Udine per il reato di false attestazioni sull’identità personale commesso in maniera reiterata nel tempo. Il giovane, alla vista degli uomini in divisa, si è dato alla fuga. Bloccato, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia, dove è emerso che il 21enne era ricercato, in quanto doveva scontare una pena di un anno e 4 mesi di reclusione. Lo straniero, con numerosi precedenti, è stato anche denunciato per false attestazioni sulla propria identità personale a Pubblico Ufficiale.

Un 39enne romeno, senza fissa dimora, è stato arrestato perché gravato da un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dal Tribunale di Torino per il reato di furto aggravato. L’uomo, fermato per un controllo, è risultato ricercato poiché doveva scontare una pena di 10 mesi e 6 giorni di reclusione.