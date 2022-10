Tre giovani migranti bloccati sopra Claviere: salvati nella notte dal Soccorso Alpino [FOTO]

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti la scorsa notte con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza nel comune di Claviere (To) per soccorrere un gruppo di 3 migranti bloccati nella zona del Colletto Verde verso il confine con la Francia.

BAGNATI E CON UN PRINCIPIO DI IPOTERMIA

La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 4 di questa mattina. Fortunatamente le difficoltà di comunicazione sono state sopperire dalla tecnologia visto che è stato possibile localizzarli con precisione tramite l’SMS locator. Sul posto è stata quindi inviata la squadra a terra che, in parte con il fuoristrada e in parte a piedi li ha raggiunti. Erano bagnati, con un principio di ipotermia, e si erano smarriti perché in zona pioveva e c’era fitta nebbia.

TRE GIOVANI TRA I 18 E I 20 ANNI

I tecnici hanno fornito loro abbigliamento asciutto e teli termici e li hanno riaccompagnati a piedi fino ai fuoristrada e poi a Claviere dove sono stati consegnati ai carabinieri e all’autoambulanza intorno alle 7 di questa mattina. Si tratta di 3 giovani 18/20enni che hanno dichiarato di provenire da Iraq, Mali e Mauritania.