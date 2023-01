Tre anni di lavori alla Pestalozzi: «Alla scuola serve il restyling»

Tre anni di lavori a partire da settembre. Quasi 300 studenti e 14 classi da dividere tra la sede principale della Gabelli e la Sabin di corso Vercelli. Alla scuola primaria intitolata a Gian Enrico Pestalozzi in Barriera di Milano è stata annunciata la partenza di un cantiere per la riqualificazione dell’istituto che costringerà a qualche sacrificio le famiglie degli studenti che, attualmente, frequentano in via Banfo. «Otto classi saranno trasferite alla Gabelli, sede principale del nostro plesso scolastico, ciò significa che dal prossimo anno ci stringeremo un po’, ma altre sei andranno ospiti alla Sabin» conferma la preside Damiana Periotto, ricordando la storia dell’istituto. Una scuola storica, presente nel quartiere dal 1904 e che da tempo aspettava un intervento di riqualificazione. «La scuola ha bisogno di lavori di manutenzione: l’intero edificio e i suoi servizi risentono degli anni passati ed è necessario investire sulla messa a punto di questo spazio per poter garantire una futura didattica efficace in sicurezza». Un cambiamento che spaventa un po’ ma non dovrebbe creare grandi sconvolgimenti o ridurre il numero di iscritti a partire dal prossimo anno scolastico. «Sarà strano non ritrovarci nelle aule e nei corridoi della scuola e sarà sicuramente necessario un impegno quotidiano e una nuova capacità di adattamento». Insegnanti, operatori scolastici, studenti e studentesse, però, «continueranno a stare insieme, solo in altri spazi e nuovi ambienti» come ricordano dalla direzione dell’Istituto comprensivo Aristide Gabelli. L’intervento era stato programmato dal Comune lo scorso anno prevedendo un investimento complessivo di 5 milioni di euro.