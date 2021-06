Hanno assistito, liberi dal servizio, a un incidente stradale in borgata Lesna, a Torino, e hanno visto anche il responsabile del fatto, che non aveva dato la precedenza a un’auto proveniente dalla sua destra, allontanarsi senza minimamente prestare soccorso alle donne appena travolte, intrappolate nella loro macchina ribaltatasi.

I poliziotti, che prestano servizio presso i commissariati San Secondo e Barriera Milano, hanno fornito i primi soccorsi alle vittime dell’incidente, una donna con la figlia al seguito, sincerandosi delle loro condizioni di salute e avvertendo il 112 NUE dell’accaduto in modo tale da far arrivare sul posto un’ambulanza e i vigili del fuoco. Ma sono anche riusciti a raggiungere il fuggitivo, che aveva imboccato a tutta velocità una strada senza uscita in quanto bloccata da un cantiere edile.

Lo hanno fermato proprio mentre cercava di allontanarsi, dopo aver abbandonato l’auto presa a noleggio. Il giovane, un albanese di 24 anni residente a Torino, è stato arrestato per omissione di soccorso dagli agenti liberi dal servizio, coadiuvati dai colleghi del commissariato San Secondo.

Le due vittime dell’incidente hanno riportato contusioni inferiori ai 10 giorni.