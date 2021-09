Tratta degli innocenti dall’Albania: 10 bimbi scomparsi, la Procura indaga per rapimento

Emergono nuovi sviluppi in merito alla ‘tratta degli innocenti‘ dall’Albania. Minori spediti in Italia, a Torino, a cercare fortuna. Più di cento negli ultimi due anni nel capoluogo piemontese. Minori non accompagnati alle cui necessità lo Stato fa fronte con una spesa mensile lorda di 3mila euro per ciascun bambino.

Una truffa ai danni dello Stato che ha portato a 60 denunce. Ma dietro c’è anche di peggio. Dieci bambini, infatti, risultano scomparsi. E la Procura indaga per rapimento. Esistono denunce di genitori che affermano di aver pagato 10mila euro per far arrivare i propri figli in Italia con la speranza di una vita migliore, senza poi ricevere più notizie.

DOMANI L’APPROFONDIMENTO IN EDICOLA SU CRONACAQUI