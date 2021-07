Trasformano garage in “centrale dello spaccio”: un arresto e due denunce [FOTO e VIDEO]

Avevano trasformato il garage di via Cavour, a Orbassano, in una piccola centrale di spaccio e stoccaggio della droga per preparare e vendere dosi dello stupefacente. Il blitz dei carabinieri della locale Stazione è scattato venerdì pomeriggio: arrestato un 26enne e denunciati due presunti complici, oltre al sequestro di 1,2 kg tra hashish, marijuana ed ecstasy.

A dare il via all’operazione è stata una favorevole coincidenza: il 26enne è andato in caserma per denunciare il danneggiamento della propria autovettura. Dopo aver finito la stesura della denuncia, i carabinieri gli hanno detto che lo avrebbero perquisito perché sospettato di portare con sé e in macchina della droga. Le perquisizioni hanno dato esito negativo, ma a casa dell’uomo i militari hanno identificato altre due persone, probabilmente rimaste in casa a presidiare il “fortino della droga”.

L’operazione è proseguita e i carabinieri hanno alla fine ritrovato in un mobile del soggiorno 5,30 grammi di ecstasy, 15 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana e sul tavolo della cucina un bilancino di precisione e un coltello con tracce di stupefacente. Su una mensola in soggiorno sono state trovate le chiavi del box auto nella disponibilità del proprietario di casa. La perquisizione del garage ha permesso di trovare 12 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,175 kg, un bilancino di precisione e 93 grammi di mannite.