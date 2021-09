Trapianto record alle Molinette: 41enne salvato con cuore proveniente dalla Transilvania

Trapianto record all’ospedale Molinette della Città di Salute di Torino: al Centro trapianti di cuore, diretto dal professor Mauro Rinaldi, è stato salvato un uomo di 41 anni grazie ad un cuore arrivato direttamente dalla Transilvania.

L’uomo è stato tenuto in vita con un dispositivo di circolazione extracorporea (Ecmo) dopo una grave miocardiopatia fulminante che lo ha colpito nei primi di agosto. Trasferito inizialmente al San Martino di Genova, si è reso necessario un trapianto cardiaco di emergenza da svolgersi proprio alla Città della Salute di Torino, dove era arrivata la segnalazione della disponibilità di un cuore di un donatore di 29 anni morto per emorragia celebrale in Transilvania, Romania, a ben 1400 km di distanza.

L’equipe delle Molinette è partita per il prelievo del cuore in tarda serata con un volo dedicato: in sole due ore è stata confermata l’idoneità ed il giovane paziente è stato trasferito in sala operatoria per l’intervento, effettuato con successo in otto ore dal professor Massimo Boffini con l’aiuto di Erika Simonato e degli anestesisti Carlo Burzio e Matteo Giunta. Al momento il 41enne è in buone condizioni: non era mai successo che un paziente attendesse un trapianto per due sole ore e che si trapiantasse un organo proveniente da così lontano.