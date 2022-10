Tragico volo di 150 metri: alpinista muore sul colpo

Un giovane architetto è l’ennesima vittima delle montagne torinesi: Giovanni Gualdrini, 30enne originario di Bologna ma residente a Milano, è stato trovato privo di vita nella notte tra domenica e ieri dal Soccorso alpino in Valle Soana, a Valprato Soana.

L’uomo si era avventurato da solo in un’escursione quando, per motivi che difficilmente si potranno capire, è caduto in una zona molto impervia, a circa 3.050 metri di quota, in un canale che conduce alla Torre di Lavina, una delle vette più alte del fondo della Valle Soana. Impossibile sapere se l’abbia tradito un errore, un malore o una scivolata su di una lastra di ghiaccio. Quello che è sicuro è che il volo, di circa 150 metri, purtroppo non ha lasciato scampo al 30enne, appassionato ed esperto di montagna.

A dare l’allarme, intorno alle 17 di domenica, è stato l’amico che la mattina ha accompagnato Gualdrini a Campiglia, dove inizia il sentiero per la salita: non lo ha visto rientrare e ha avvisato il Soccorso alpino dopo aver provato, senza successo, a mettersi in contatto con lui. Le ricerche sono scattate all’istante e sono proseguite anche con l’oscurità: «Abbiamo mandato un mezzo fin dove possibile e poi abbiamo messo insieme due squadre a piedi – riporta Diego Gallo Balma, capostazione del Soccorso alpino in Val Soana – Abbiamo seguito il sentiero più battuto, nella speranza di rintracciare l’escursionista. Poi, a 2.800 metri di altezza, abbiamo visto le tracce sulla neve. Ma erano solo in salita. Poco dopo abbiamo trovato lo zaino e il corpo».

L’alpinista era precipitato in una zona particolarmente impervia. Tanto che, anche con l’ausilio dell’elicottero dei vigili del fuoco, il Soccorso alpino è riuscito a recuperare il corpo solo ieri in tarda mattinata.