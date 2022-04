Tragico incidente nella notte a Bruzolo: due morti

Brutto incidente stradale, due morti nella notte a Bruzolo, in prossimità del chilometro 41,400 della SS25. Intorno alle 3.30 i carabinieri della stazione di Susa e della sezione radiomobile di questa compagnia sono intervenute sul posto e hanno costatato il decesso sul colpo di due persone, morte a causa del violento scontro tra un’Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Punto. Un’altra persona è rimasta ferita.

I deceduti sono Vincenzo Pomarico, classe 1971, nato a Torino e residente a Trana, unico occupante della Giulietta, e Loris Infante, classe 2002, nato a Susa e residente in frazione Grangia di Chianocco. Con lui nella Punto viaggiava Eleonora Davì, ventenne residente a San Didero, che è stata ricoverata all’Ospedale Civile di Rivoli in prognosi riservata in seguito alle molteplici fratture riportate. Le salme dei due deceduti sono state traslate presso le camere mortuarie dell’ospedale di Susa.