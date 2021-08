Tragico incidente nel Veneziano: muore il parroco della Consolata

Incidente fatale nel Veneziano. Don Ferruccio Gambaletta, 69 anni, parroco in pensione addetto alla parrocchia della Consolata di Torino, è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato investito da un’auto a Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia, dove era in vacanza.

Intorno alle 8.30 don Ferruccio stava attraversando la provinciale Fausta con la sua bicicletta quando è stato travolto da un’autovettura guidata da un 75enne, di nazionalità italiana. Inutili i soccorsi dei sanitari della Croce Verde: per il sacerdote non c’è stato nulla da fare.

Gambaletta era stato ordinato sacerdote 52 anni fa, la sua tragica e improvvisa scomparsa ha scosso la comunità di fedeli che fa riferimento alla Consolata.