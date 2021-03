Incidente mortale a Torino. Oggi pomeriggio (martedì 16 marzo), un centauro ha perso la vita dopo l’impatto tra la sua moto e un furgone, avvenuto in corso Regina Margherita. Sul posto i medici del 118, che hanno tentato in tutti i modi di salvare il motociclista, senza però riuscirsi. Gli agenti della polizia municipale stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dal tragico incidente.