Tragico incidente a Savigliano: morti due giovani, gravissima una ragazza di Carmagnola

Tragico incidente nella serata di ieri a Savigliano, nel Cuneese. L’auto a bordo della quale viaggiavano tre ragazzi, una Renault Clio, si è scontrata frontalmente con un camion lungo la SP115 all’altezza della frazione Solere. Due giovani, un 23enni residente a Valgrana, e un 18enne di Racconigi, hanno perso la vita.

Gravissime le condizioni di una ragazza di Carmagnola che viaggiava accanto al conducente, trasportata in elicottero all’ospedale Santa Croce di Cuneo dove è ricoverata in prognosi riservata. Illeso, invece, l’autista del mezzo pesante, un 29enne di Busca, un paese poco distante. In stato di shock, non è riuscito a dare indicazioni utili all’esatta ricostruzione dell’incidente.

Sul posto vigili del fuoco – che si sono occupati dell’estrazione delle persone dalle auto – e carabinieri, impegnati nelle indagini sull’accaduto. La strada provinciale è rimasta a lungo interdetta al traffico.