Tragico incidente a Collegno, muore motociclista di 38 anni

Incidente mortale in mattinata a Collegno, nel sottopasso della variante della provinciale 24 del ponte sulla Dora. Un uomo di 38 anni, Ubaldo Carruba, ha perso la vita dopo un frontale con un’autovettura, avvenuto intorno alle 10. Il sottopasso, che mette in collegamento la provinciale alla tangenziale di Torino, è stato chiuso.

Sul posto polizia municipale e carabinieri, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Si tratta della seconda tragedia stradale in poche ore in Piemonte. Ieri un altro motociclista, Paolo Perfetti di 53 anni, ha perso la vita dopo essere uscito di strada tra Pagliate e Lumellogno, nel Novarese.