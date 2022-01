Ancora una morte sul lavoro nel Torinese, la prima del 2022. Un tragico incidente si è verificato in mattinata, poco dopo le 9.30, presso la Silca di Busano, azienda specializzata nello stampaggio a caldo di acciaio, e ha riguardato un lavoratore che, secondo le prime costruzioni, stava operando con una sabbiatrice, all’interno dello stabilimento di via Rivara.

A dare l’allarme i colleghi, ma al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Sul posto i vigili del fuoco di Ivrea e Rivarolo, i carabinieri di Venaria Reale e gli ispettori Spresal dell’Asl To4. In corso le indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.