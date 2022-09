Tragedia sul lavoro nel Torinese: operaio resta incastrato in una pressa e muore

Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Torinese. Un operaio di 57 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario industriale. E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 16:00, nella ditta Caggiolo di Candiolo. Sul posto i medici del 118 e l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Moncalieri.