Tragedia sul lavoro a Nichelino: operaio cade da un’impalcatura e muore

Nuova tragedia sul lavoro in Piemonte. Un operaio ha perso la vita a Nichelino, nel Torinese, dopo essere caduto da un’impalcatura in un’officina meccanica in via XXV Aprile.

Da quando si apprende, l’uomo è precipitato da un’altezza di due metri per poi battere la testa. Inutili i tentativi dei medici del 118, chiamati dai colleghi della vittima. Sul posto anche i carabinieri che stanno facendo luce sull’incidente.

