Tragico incidente nel pomeriggio di oggi a Strevi, in provincia di Alessandria. Scontro frontale tra un furgone ed un camion: quattro persone sono morte, altre due sono in gravi condizioni.

E’ avvenuto tra le due rotonde della strada provinciale 30, nella zona dell’Acquese. Sul posto il 118 per i soccorsi e le forze dell’ordine, che cercheranno di ricostruire la dinamica dell’accaduto. I due feriti sono in ospedale a Torino e Alessandria, entrambi trasportati in codice rosso.