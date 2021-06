Tragedia nel Torinese: una ragazza di 22 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. E’ successo nella frazione Madonna della Scala, a Chieri, nella notte. Da quanto si apprende, la giovane viaggiava a bordo di una Citroen con tre amici, trasportati in ospedale e non in pericolo di vita. L’auto si è ribaltata ed è finita contro il cantiere del cimitero. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri.