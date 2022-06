Tragedia nel Vercellese: scontro frontale all’alba tra auto, morti tre giovani

Tragico incidente all’alba della giornata odierna a Villarboit, nel Vercellese. Tre giovani sono morti in seguito ad uno scontro frontale tra due auto sulla provinciale 230.

UNA QUARTA PERSONA IN CONDIZIONI GRAVI

Le vittime avevano un’età compresa tra i 17 e i 22 anni. Gravemente ferita una quarta persona, conducente della Lancia Y che si è scontrata contro una Bmw. Il guidatore di quest’ultima è in ospedale in codice giallo.

LA DINAMICA

L’impatto, violentissimo, sarebbe avvenuto all’altezza di una curva ad alta velocità: le due vetture sono finite fuori strada. Zona chiusa fino alle 11 di oggi per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli.