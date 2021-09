Tragedia Mottarone, il nonno di Eitan agli arresti domiciliari in Israele

Shmuel Peleg, nonno del piccolo Eitan Biran, il bambino sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, è ufficialmente agli arresti domiciliari in Israele.

IL LEGALE: “EITAN PORTATO IN ISRAELE IN MANIERA LEGALE”

A comunicarlo la Polizia, che ha preso la decisione dopo aver interrogato l’uomo, al momento accusato di aver rapito il nipote. Il legale di Peleg ha confermato il provvedimento restrittivo (al momento valido fino a venerdì) ma ha detto che “il trasferimento di Eitan è avvenuto in maniera legale”. Secondo l’avvocato il nonno ha inoltre “risposto a tutte le domande, collaborando con gli investigatori”.

LA FAMIGLIA SUL PROVVEDIMENTO: “UN BUON INIZIO”

La famiglia, al contrario, parla della decisione come “un buon inizio” e chiede una “soluzione politica” alla situazione. Ha parlato della situazione anche l’ambasciatore di Israele, che ha detto di voler “collaborare con l’Italia a beneficio del minore”.