Investimento mortale in via Madonna delle rose, all’altezza del civico 29. Un anziano è morto dopo essere stato investito da un camion. L’uomo, classe 1937, era all’interno del parcheggio del discount Ekom ed è stato trascinato per alcuni metri dal mezzo.

L’autista del camion, che avrebbe dovuto scaricare della merce per il supermercato, stava effettuando la retromarcia per entrare nel parcheggio e non si è accorto di nulla. Sul posto i civich e gli agenti della polizia di stato.