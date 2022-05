Tragedia in tangenziale a Torino, in prossimità dell’uscita La Loggia. Un 76enne torinese, Loris Tiberto, che viaggiava con la moglie in direzione Milano, sceso dalla sua vettura per la sostituzione di una ruota, è stato investito da un tir ed è morto per le conseguenze dell’incidente.

L’uomo alla guida del mezzo pesante si è fermato per prestare soccorso, ma le condizioni dell’investito sono apparse subito disperate. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivato anche un elicottero di soccorso, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine accorse sul luogo dell’incidente per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in seguito al mortale incidente.