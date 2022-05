Tragedia in mattinata a Nole: poliziotto spara alla madre, poi si uccide

Prima ha sparato alla madre 72enne, poi ha rivolto l’arma contro se stesso e si è suicidato. Tragedia in mattinata in un’abitazione al civico 63 di via Grazioli, a Nole. Un poliziotto di 44 anni, Salvatore Alessio, si è tolto la vita. Gravissime le condizione della mamma con cui conviveva, Irma Fontanella.

La donna, colpita alla fronte, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino. L’uomo, che prestava servizio presso la Questura di Torino, è invece morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che stanno cercando di risalire ai motivi del folle gesto del poliziotto.