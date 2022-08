Tragedia della montagna in Trentino: morto torinese di 34 anni

Tragedia della montagna in Trentino. Un torinese di 34 anni è morto a Moena dopo essere precipitato in un dirupo, in un tratto di sentiero sprovvisto di cordino metallico. Dell’uomo si erano perse le tracce da ieri sera, quando non aveva fatto rientro dopo un’escursione in montagna.

Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella notte, intorno alle 3.30, in prossimità della forcella del Ciadin, a una quota di circa 2.550 metri. In base a quanto è stato possibile ricostruire, l’escursionista torinese era partito dal rifugio Taramelli, in val di Fassa, col l’obiettivo di percorrere il sentiero attrezzato ‘Bepi Zac’ e raggiungere Cima Uomo.

Le ricerche erano scattate intorno alle 21, subito dopo il mancato rientro, e hanno visto all’opera i soccorritori della Stazione Centro Fassa e della Stazione di Moena. Ricerche che hanno portato al tragico ritrovamento del cadavere dell’uomo.