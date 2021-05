Tragedia della Funivia del Mottarone: si indaga sul cavo strappato e sul freno non entrato in funzione. Il governo istituisce una Commissione d’inchiesta

Tragedia della funivia: per quale motivo il cavo trainante si è spezzato? E perché il blocco di sicurezza non è entrato in funzione, frenando la cabina? A questa e ad altre domande ancora, sono chiamati a dare una risposta gli inquirenti che stanno cercando di fare luce sul terribile incidente della funivia Stresa-Mottarone costato la vita di 14 persone ed il ferimento di un bimbo di 5 anni, Moshe Eitan Biran (compirà 6 anni il primo luglio), unico superstite di un’intera famiglia di origine israeliana perita nello schianto. Il piccolo è ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

BIMBO SOPRAVVISSUTO, IL MEDICO: “SPERIAMO”

Moshe “è sedato e intubato. Ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e ora è addormentato. Nel corso della giornata sarà sottoposto a risonanza magnetica per valutare le condizioni del cervello. Adesso deve solo restare calmo. Speriamo. Non possiamo ancora dire se ha riportato o meno traumi celebrali. ” ha detto Giorgio Ivani, direttore del reparto Rianimazione del nosocomio torinese.

RICOSTRUITA LA DINAMICA

Sotto la lente degli investigatori è finita la manutenzione dell’impianto. Nel frattempo si è provato a ricostruire la dinamica dell’incidente. Sembra che la cabina, con a bordo i quindici passeggeri, fosse quasi arrivata alla stazione di Mottarone quando, probabilmente a causa del cedimento del carrello, sarebbe avvenuta la rottura del cavo trainante. Il meccanismo di blocco non si è attivato e la cabina ha iniziato a retrocedere a forte velocità per almeno cento metri andando a sbattere violentemente contro l’ultimo pilone. In conseguenza dell’urto, alcune persone sarebbero state proiettate fuori. Dopo l’impatto, la cabina è stata sbalzata via andando a schiantarsi al suolo dove è rotolata per almeno una quindicina di metri prima di terminare la propria corsa contro gli alberi.

ISTITUITA COMMISSIONE D’INCHIESTA

Intanto, il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, giunto questa mattina a Stresa, con il capo della protezione Civile Fabrizio Curcio per presiedere un tavolo tecnico sull’incidente, ha annunciato che “il governo e tutte le istituzioni sono al lavoro per comprendere le cause di quanto accaduto, ma sono al lavoro anche per stare vicini alle famiglie”. “Il ministero ha istituito una commissione che si aggiunge a quelle già competenti sulle indagini della magistratura”, ha aggiunto.