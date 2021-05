Tragedia della funivia del Mottarone, il piccolo Moshe Eitan salvato dall’ultimo abbraccio di papà Amit

Sarebbe stato l’ultimo, disperato abbraccio di papà Amit Biram a salvarlo. Moshe Eitan, 5 anni unico, sopravvissuto alla tragedia della funivia Stresa-Mottarone, dovrebbe a quel gesto la sopravvivenza nello schianto della cabina in cui sono morti il padre, la madre Tal Peleg ed il fratellino, Tom di 2 anni. E’ quanto trapela da alcune fonti dell’ospedale Regina Margherita di Torino dove il piccolo si trova, tuttora, ricoverato. Eitan è intubato e sedato e lotta disperatamente contro la morte.

SALVATO DALL’ABBRACCIO DEL PADRE

Il bimbo ha lesioni gravissime e numerose fratture, soprattutto agli arti inferiori. Attualmente è in coma farmacologico e, secondo quanto fatto sapere dai medici che lo hanno in cura, non si è ancora in grado di stabilire se ci siano state o meno lesioni cerebrali. “Suo padre aveva una corporatura robusta. Forse l’ultimo abbraccio istintivo per proteggerlo dalla morte lo ha salvato”, fanno sapere dall’ospedale.