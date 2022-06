Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia: i loro paracadute s’intrecciano, 2 morti. Uno era torinese

Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia, dove oggi due paracadutisti esperti hanno perso la vita in seguito a un terribile incidente. Si tratta di Fabrizio Del Giudice, istruttore specializzato di 54 anni originario di Torino, e del 35enne Gabriele Grossi, di Viareggio.

Da quanto si apprende, i loro paracadute si sarebbero intrecciati dopo uno scontro mentre erano in volo, precipitando da un’altezza di cinquanta metri. Inutile ogni tentativo di soccorso: per i due paracadutisti non c’è stato nulla da fare.