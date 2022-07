Drammatico incidente nella mattinata di oggi a Traversella, comune della Valchiusella nel Torinese: un camion ha perso il controllo ed è finito in una scarpata. Morto il conducente, un uomo di 71 anni.

MORTO SUL COLPO

L’episodio è avvenuto in una strada sterrata: il mezzo pesante stava trasportando della ghiaia per conto di un’impresa. Sul posto è intervenuto sia l’elicottero dei vigili del fuoco che quello del 118. Ma per il 71enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

IL VIDEO