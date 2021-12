Tragedia, questa mattina, a Torino. Una gru, utilizzata in un cantiere edile, è crollata – intorno alle 10:00 – in via Genova, all’altezza del civico 107: il bilancio è di tre morti, tutti operai, e tre persone ferite. Sul posto i medici del 118, diverse squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Da quanto si apprende, la struttura della gru, che era in fase di allestimento, è finita contro un palazzo di sei piani prima di rovinare in strada, travolgendo sei persone, di cui tre hanno perso la vita. Non ce l’ha fatta l’operaio ventenne che era stato trasportato in condizioni disperate al Cto di Torino: è deceduto in ospedale per un trauma cranico gravissimo.

I tre feriti, tra cui una donna, sono codici verdi. Come spiegato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, Agatino Carrolo, la tragedia potrebbe essere stata causata da un cedimento strutturale della gru. Danni anche ai palazzi.

IL VIDEO

I VIGILI DEL FUOCO: “CEDIMENTO STRUTTURALE, DANNI ANCHE AI PALAZZI”

IL DISASTRO IN VIA GENOVA