Tragedia a Torino: crolla una gru in via Genova, 2 morti e 4 feriti di cui uno grave [LE FOTO]

Tragedia, questa mattina, a Torino. Una gru, utilizzata in un cantiere edile, è crollata in via Genova, all’altezza del civico 107: il bilancio è di due morti e quattro persone ferite. Sul posto i medici del 118, diverse squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Da quanto si apprende, la struttura della gru, che era in fase di montaggio, è finita contro un palazzo di sette piani, travolgendo sei persone, di cui due che hanno perso la vita. Un ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cto di Torino: le sue condizioni sono gravi. Altri tre feriti (tra cui una donna, tutti gli altri sono uomini), invece, in codice verde.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++