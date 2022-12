Tragedia a Nichelino, 80enne muore investita da un tir

Tragedia della strada a Nichelino. Una donna di 80 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un tir mentre stava attraversando la strada tra via San Francesco d’Assisi e via Juvarra. L’incidente si è verificato in mattinata, l’anziana è morta sul colpo.

L’autista del mezzo pesante, un tir piattaforma, si è fermato subito per prestare soccorso, ma per la donna non c’è stato niente da fare. Vani anche i tentativi dei sanitari del 118. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine: da chiarire se l’80enne stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno.

