Traffico illecito di rifiuti e riciclaggio: 13 arresti della Dda. Indagine partita da un controllo dei carabinieri di Leini

Tredici persone sono state arrestate, questa mattina, dai carabinieri del Noe di Torino e dai finanzieri del comando provinciale di Taranto e dal Noe di Lecce, entrati in azione nell’ambito di un’operazione in codice denominata “All Black” coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Taranto, nelle province di Lecce, Taranto, Brindisi, Palermo, Cosenza, Reggio Calabria, Napoli, Salerno e Caserta.

INDAGINE PARTITA DAL PIEMONTE

L’indagine, scaturita da un controllo dei militari di Leinì, si è mossa lungo l’asse Piemonte-Puglia, sbarcando fino in Salento dove le forze dell’ordine hanno scoperto che grossi quantitativi di rifiuti, per lo più scarti di lavorazioni industriali, venivano stoccati all’interno di grosse cave e qui dati alle fiamme, in particolar modo di notte, producendo nauseabondi odori e grosse colonne di fumo che sovente venivano segnalate da cittadini ed associazioni.

SEQUESTRATI BENI PER DIVERSE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO

Nei confronti delle 13 persone finite nel mirino degli inquirenti è stata applicata un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti su tutto il territorio nazionale e riciclaggio. I militari hanno eseguito anche sequestri di beni per diverse centinaia di migliaia di euro.