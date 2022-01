Traffico di droga: maxi blitz tra Sardegna e Piemonte, 16 arresti

Sedici persone sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito di una vasta operazione antidroga. Il maxiblitz, che ha portato i militari dell’Arma in cinque regioni, è scattato questa mattina, all’alba, ed ha visto scendere in campo i carabinieri di Cagliari, che hanno eseguito oltre 60 perquisizioni tra Sardegna e Piemonte ed, in particolare, nelle province di Cagliari e Torino, ma anche a Roma, Pescara, Varese e Oristano.

MAXI OPERAZIONE CONTRO IL TRAFFICO DI DROGA

Supportati dai comandi territorialmente competenti, insieme ai “cacciatori” di Sardegna, unità cinofile e 11/o nucleo elicotteri di Elmas, i militari del Nucleo Investigativo dell’Arma di Cagliari hanno eseguito 16 provvedimenti cautelari (di cui 12 custodie cautelari in carcere e 4 sottoposizioni agli arresti domiciliari) e 60 decreti di perquisizione, emessi dal gip del capoluogo sardo su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’accusa ipotizzata è associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.