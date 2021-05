Tradizione e modernità in tavola: sapori senza tempo in un negozio storico

Basta andare tutti i giorni in uno dei negozi storici di Borgo San Paolo, a Torino, per scoprire tanti bontà. Il Forno di Filly, attivo da 28 anni, è il posto migliore per immergersi nei sapori di una volta ma con le tecniche di oggi.

A fare gli onori di casa é Filly, che con tutta la sua famiglia porta avanti orgogliosamente la missione del panificio e lo ha fatto anche negli ultimi mesi, complicati per tutti, senza mollare mai: «Per nostra precisa scelta utilizziamo solo la farina di tipo 1 che è meno raffinata. Quindi è molto nutriente ma anche più digeribile per tutti. L’abbiamo provata, ci siamo trovati benissimo e i nostri clienti apprezzano».

Il Forno garantisce quindi produzione giornaliera di pani (come il tipico Altamura) a lievitazione naturale con farine scelte, ma anche speciali come quelli alle noci, olive, all’acqua, ai multicereali e il pane di grano duro. E anche anche grissini, ma soprattutto pizze e focacce farcite in ogni modo e per ogni palato. In particolare la focaccia genovese è da sempre uno dei loro cavalli di battaglia, così come la focaccia romana, lo strudel salato con ricotta e spinaci oppure con gorgonzola e radicchio, i favolosi gateau di patate con prosciutto e mozzarella, la farinata bassa, croccante e golosisssima. Assolutamente imperdibili anche tutti i martedì e giovedì gli arancini, i panzerotti, i supplì alla romana e i cannoli siciliani.

Ma se non vi sembra abbastanza, perché non provare squisitezze come i cookies con la ricetta originale americana, la torta di morbida di mele, le frittelle di mele, la torta Rossella con crema di rum e scorzette d’arancio e le specialità primaverili come la torta morbidissima con crema e lamponi, pepe e cioccolato o mele? E c’è la possibilità di prenotare tutte queste prelibatezze per qualsiasi tipo di evento.

IL FORNO DI FILLY, via Rivalta 39/A, Torino. Telefono (per ordinazioni): 339.2571846 Orario: da lunedì a venerdì 7-13.30, 16-19.15, sabato solo mattina (chiuso sabato pomeriggio e domenica).