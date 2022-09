Tra volpi e cinghiali: Torino sempre più come Roma [FOTO E VIDEO]

Torino come Roma. Proprio come nella capitale, anche nel capoluogo piemontese ci sono cinghiali che girano indisturbati tra le vie della città. In questo caso, in corso Giovanni Lanza, dove è stato avvistata anche una volpe sul tetto di un’abitazione, e corso Moncalieri.

PERICOLOSI

Il problema esiste, è reale. Perchè i cinghiali possono attaccare le persone, ma costituiscono un pericolo pure per motociclisti e automobilisti, soprattutto di notte, quando la visibilità è ridotta e il rischio schianto aumenta in maniera considerevole.

I cinghiali sono attratti dai bidoni della spazzatura con avanzi di cibo: da tre giorni – fanno sapere i residenti – non si vede il personale Amiat in zona.

