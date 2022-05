Tra street art e Linea 77: il piccolo borgo operaio oltre la cinta daziaria

Il quartiere dove è nata la band musicale “Linea 77”. il borgo della street art a due passi da Venaria. La vecchia Barriera di Lanzo è una borgata storica di Madonna di Campagna; sorta nell’ultimo quarto dell’Ottocento lungo lo stradale di Lanzo, subito fuori la cinta daziaria, è stata protagonista della prima industrializzazione della zona e del suo sviluppo edilizio e demografico. Con “vecchia Barriera di Lanzo” si indica inclusa fra la ferrovia Torino-Milano, la Torino-Ceres, via Orvieto e corso Mortara. Una zona che negli ultimi anni ha vantato anche qualche riqualificazione importante, come quella del centro sportivo “Polisportiva Barriera Lanzo” di strada Lanzo 186. All’interno campi da calcetto in erba sintetica, due campi da tennis già presenti e ex novo altri due campi da paddle e beach.

L’ARTE NEL QUARTIERE

In piazza Stampalia si trova il vecchio edificio del dazio di Torino nord (uno identico compare anche in piazza Bengasi). Nel mese di maggio 2016 il bando “Porte ad arte”, voluto dalla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Torino e coordinato dalla “Fondazione Contrada Torino Onlus”, in collaborazione con la Direzione Cultura della Città di Torino – Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro e la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino ha selezionato una serie di proposte per realizzare un’opera di “Street art” sui muri dell’edificio di via Venaria 100. Nel settembre 2016 una giuria mista di residenti ed esperti ha selezionato il progetto vincente presentato dal gruppo di Viola Gesmundo e di Maria Chiara Morganti, che nel mese di ottobre 2016 ha eseguito e terminato l’opera.

LINEA 77

In Barriera Lanzo è nata la band italiana Linea 77, che prese il nome negli anni Novanta proprio dall’autobus utilizzato dal gruppo (ai tempi giovanissimi) per raggiungere il liceo che frequentavano. La band ha ricevuto nel 2004 il titolo di “Best Italian Act” agli Mtv Europe Music Awards dopo aver suonato in molti paesi tra cui Belgio, Germania, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Austria, Bulgaria e Stati Uniti.