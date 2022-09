Tra scuole e ospedali ”MiTo per la città”, 85 concerti per tutti

È cominciato “Mito per la città”, il festival nel festival. Alla sua quattordicesima edizione, l’evento – all’interno della più nota kermesse musicale MiTo SettembreMusica -, fino al 25 settembre, propone 85 appuntamenti al di fuori delle sale da concerto. Si accendono dunque i riflettori prevalentemente nei luoghi del sociale, dove ci si occupa del benessere delle persone. Un’iniziativa della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Fondazione Crt, Iren, Pirelli e la partecipazione di Mercato Centrale.

Musica per tutti, dunque, musica come linguaggio universale ed elemento di grande valenza. Piccoli concerti, della durata di 20-30 minuti, nelle scuole primarie e secondarie come nei nidi e nelle materne, nelle case di accoglienza, nei centri di assistenza alla disabilità e salute mentale, negli ospedali e ambulatori, nelle case di riposo e nei luoghi di detenzione. Proprio alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno ieri si è svolto il concerto di apertura del Quintetto di fiati Obiettivo Orchestra che si è anche esibito alle Antiche Ghiacciaie del Mercato Centrale in piazza della Repubblica, dove avranno luogo diversi concerti previsti dal calendario.

Il Mercato Centrale si conferma quindi come luogo, non solo per fare la spesa e godere del buon cibo, ma anche e soprattutto come una piazza aperta alla città, un punto di aggregazione in cui enogastronomia e cultura si fondono, in un continuo dialogo con il tessuto urbano. E oggi, domani e giovedì sarà la volta del Quartetto di tromboni To-bone che si esibirà alla Residenza Assistenziale Il Puzzle, all’Hospice Valletta, all’Housing Diffuso Alfieri, all’Ospedale Martini, alla Residenza Ballestrero, all’Asl di via Anglesio e del Duo Vitalis di chitarre al Centro Territoriale Bisacco, a quello di Prima Accoglienza Massaua, al Centro Diurno Il Fortino, alla Residenza Anni Azzurri Cit Turin, all’Oftalmico e all’Housing Giulia di Barolo.

Da segnalare poi, ospitato da Iren nell’iconica centrale termica del Politecnico di Torino, venerdì 9 settembre alle 18.30, il concerto a ingresso gratuito, “Luci Sonore”. Sarà anche l’occasione per il pubblico di unire una visita all’impianto e un concerto dell’Ensemble d’archi Rossini. Il quartetto, composto da allievi del corso di formazione orchestrale della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, prevede il contrabbasso in luogo della più tradizionale viola ed eseguirà brani dal repertorio di Gioacchino Rossini. Nel calendario di Mito per la Città, tra i luoghi che ospiteranno musica, c’è anche l’Istituto di Candiolo Irccs dove, lunedì 12 settembre si esibirà Sigfrido, un Quartetto di corni (il programma nel dettaglio su mitoperlacitta.it).