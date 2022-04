Tra partite e classifica: è una Juve da rimonte

«Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta» non è solo il motto usato dal presidentissimo bianconero Giampiero Boniperti in passato parlando della sua amata Signora. Ma è il “mantra” che va ripetendo in questo periodo anche Massimiliano Allegri. Nonostante il bel gioco latiti da tempo in casa Juventus – anche lunedì sera contro il Sassuolo non si è praticamente visto – e nonostante l’enorme arrabbiatura del tecnico a fine partita, a tal punto da costringerlo ad abbandonare prima del triplice fischio il rettangolo di gioco, in casa Juventus, oggi più che mai contano i tre punti. Per salvare il salvabile e soprattutto per salvare i soldi della Champions. Tre punti, dicevamo, che con le frenate delle altre dirette concorrenti alla zona Champions hanno un valore ancora più importante. Oltretutto, il terzo posto ora appannaggio del Napoli, è distante un solo punto per la banda di Allegri. Se la squadra di Allegri se la vedrà domenica all’ora di pranzo all’Allianz Stadium contro il Venezia, la formazione di Spalletti, invece, sempre tra le mura amiche del “Maradona” attende il Sassuolo.

Intanto, ancora una volta, la Juve senza i suoi migliori interpreti – all’ultimo ha avuto un problema muscolare anche De Ligt che è andato ad aggiungersi a Cuadrado – ha ribaltato una situazione di svantaggio rimettendo la partita in carreggiata a proprio favore. Una prova, questa, importante soprattutto dal punto di vista del carattere. Perché la Juve di Allegri non molla mai fino all’ultimo secondo dell’ultimo minuto di partita. I bianconeri, quest’anno, hanno già rimontato quattordici situazioni di svantaggio, conquistando 16 punti totali. Quella passata dai piedi di Moise Kean lunedì sera è dunque solo l’ultima della serie.