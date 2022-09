Tra musica e cultura, la Tesoriera riaccende la fantasia dei torinesi

Concerti all’aperto, biblioteca musicale e corsi di canto per i neonati. Negli anni la Tesoriera è diventato il parco torinese della musica per eccellenza. L’area verde chiusa di corso Francia è dominato da Villa Sartiran, un edificio in stile barocco costruito tra il 1713 ed il 1715, più comunemente conosciuta con il nome di Villa Tesoriera, poiché costruita per il potente tesoriere e consigliere dello Stato Sabaudo Aymo Ferrero di Cocconato.

All’ombra dell’edificio barocco i cittadini si dilettano in vari modi, chi attraversa l’area verde per una passeggiata con il cane, chi porta i bimbi all’area giochi, e chi invece si rilassa sulla panchina. Ma la Tesoriera è soprattutto il centro della musica: con ben 46 giorni di concerti dell’Evergreen Fest, e tante altre manifestazioni musicali, d’estate il parco si riempie di gente appassionata di musica. La biblioteca civica Andrea Della Corte, all’interno della villa, offre la più ampia collezione di volumi dedicati alla musica in città. Inoltre all’interno delle vecchie scuderie sono sede dell’associazione Piccoli cantori di Torino che propone a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni esperienze di coralità e percorsi di propedeutica e di alfabetizzazione musicale attraverso il canto.

A fianco sorge l’unico bar-ristorante e parco: Le Scuderie della Tesoriera. L’area verde offre un punto di ritrovo anche per gli anziani che si riuniscono sotto un gazebo vicino alla villa per giocare a carte, ma anche per i bimbi che frequentano la materna comunale e per i proprietari dei cani che possono contare sull’area cani affacciata su via Borgosesia. Non mancano poi chioschi e aree gioco. Al centro del parco è anche presente un’imponente fontana che negli ultimi mesi è però stata spenta. Vi è inoltre un ricco patrimonio di alberi, arbusti e fiori, con specie tipicamente italiane e altre che, pur di provenienza lontana, si sono acclimatate, come la quercia rossa, originaria dell’America nord orientale. A dominare su tutte le piante presenti è però il “nonno” di Torino, ossia un platano “Platanus acerifolia” di oltre 300 anni, la pianta più vecchia della città. Secondo alcune fonti è stato piantato nel 1715, l’anno della costruzione di Villa Sartirana.