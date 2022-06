Tra Marta e Castello sfida all’ultimo voto, ma senza alleanze

Si riparte dal 42,06% della candidata del centrodestra Clara Marta contro il 40,37% del sindaco uscente Claudio Castello.

Chivasso torna alle urne il 26 giugno per scegliere il primo cittadino da qui al 2027. Un ballottaggio che per il centrodestra segna l’opportunità di ribaltare gli schemi e di tornare alla guida del Comune dopo 11 anni di opposizione. Lo sa bene Clara Marta che in appena pochi mesi di campagna elettorale ha saputo conquistarsi il favore dei cittadini «Essere prima davanti al sindaco uscente è per me motivo di grande soddisfazione», spiega Marta. Sul futuro e sulle eventuali alleanze Marta spiega: «I cittadini al secondo turno votano liberamente e scelgono il candidato sindaco tra i due rimasti. Farei un’offesa alla loro intelligenza se pensassi che con accordi di potere si possano “spostare” i loro voti. Credo invece sia mio dovere cercare il dialogo e il confronto con chi ha votato per una alternativa al sindaco uscente. Continuerò a girare per la città, i quartieri e le frazioni. Chiedo a chi mi ha votata al primo turno per cambiare Chivasso di tornare a farlo domenica 26 e a chi ha votato Claudia Buo di concretizzare la sua voglia di cambiamento votando per me».

Castello, nonostante sia in “svantaggio” di 2 punti percentuali può guardare con ottimismo al secondo turno. Forte del fatto che il Pd, che ha ottenuto il 27,158%, si confermi la prima forza in città. «È il risultato di cinque anni di buon governo – spiega Castello -. Abbiamo lavorato sodo per portare a termine importanti progetti per la nostra Chivasso, considerando anche i due anni e 4 mesi di pandemia che non sono stati semplici per noi amministratori e per cui ringrazio tutta la squadra di governo per il lavoro svolto. Siamo riusciti a stanziare, per sostenere i nostri concittadini, oltre 500mila euro oltre agli aiuti di Stato e abbiamo continuato anche di recente a sostenere le famiglie che si trovavano in difficoltà». «Vogliamo lavorare per vincere al ballottaggio per poter dar “fuoco e benzina” a tutti i progetti che abbiamo attivato sul territorio, compresi quelli che prevedono l’atterraggio dei fondi del Pnrr per la Casa della Salute e per la manutenzione delle scuole. È questo che vorrei fare nei primi 100 giorni del prossimo mandato». Apparentamenti? «Per ora non se ne parla, ma le porte sono aperte al dialogo e al confronto per chi sta al centro, al centrosinistra e a sinistra».