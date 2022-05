Tra l’istinto e la ricerca del calduccio: i gatti e quella passione per le scatole

Perché i gatti amano coccolarsi nelle scatole? Gli esperti di animali pensano che gli spazi chiusi facciano sentire i felini più protetti, sicuri e importanti, un po’ come se fossero tornati nell’utero. I ricercatori hanno scoperto che quando i gatti dei rifugi sono dotati di scatole per coccolarsi, si adattano più velocemente e sono meno stressati rispetto ai gattini a cui non vengono date scatole. Inoltre, dormire in una scatola potrebbe aiutare un felino a trattenere più calore corporeo quindi rimane bello e tostato, e quindi rilassato.

L’ISTINTO

La ragione più ovvia è questa: i gatti sono naturali predatori e, come altri felini, sorprendono le prede con agguati improvvisi. Tra le mura domestiche, le scatole sono il luogo ideale in cui nascondersi e sottrarsi agli occhi del “nemico” (che sia un gomitolo di lana o il vostro piede) o, al contrario, in cui cercare sicurezza.

ANTI STRESS

Studi ambientali compiuti sui gatti ripresi dimostrano che non solo i felini amano le scatole: ne hanno in un certo senso bisogno. La presenza di una scatola o di un altro riparo garantisce ai mici un luogo sicuro in cui rintanarsi nei momenti di stress. Uno studio dell’Università di Utrecht (Olanda) sugli esemplari di un gattile ha dimostrato che i mici a cui viene lasciata una scatola si ambientano meglio al nuovo ambiente e si dimostrano più disponibili alle interazioni con gli umani. «Nascondersi è una strategia di comportamento per far fronte ai cambiamenti ambientali e alle fonti di stress» spiegava Claudia Vinke, veterinaria e autrice dello studio.

AL CALDO

Chi ha un gatto l’avrà sicuramente notato. Più piccola è la scatola, più i mici proveranno a incastrarvisi (una conferma nel video qui sotto). Il motivo potrebbe avere a che fare con la temperatura ambientale. Quella ideale per i gatti è di 30-36 gradi, almeno 10 gradi più alta della nostra. E il cartone – specie quello da imballo – è un perfetto isolante: se poi rimane adeso al pelo, evita al felino un grosso dispendio energetico, quello necessario a mantenersi al caldo. Meglio di così…