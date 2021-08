Tra il film dei Queen e “Woodstock”: il cinema di qualità è a cielo aperto

I cinema in città sono quasi tutti in ferie (l’ultimo ad aggiungersi all’elenco, da lunedì, sarà il Classico di piazza Vittorio) e molte rassegne nelle arene estive sono terminate o in pausa: non tutte, per fortuna, come ad esempio Estate in Circolo nei giardini dell’Anagrafe centrale di via Carlo Ignazio Giulio (biglietti 5 €, 4 per i soci Arci).

Continueranno le proiezioni (e i concerti) fino al 19 settembre: domani sera è in programma “Jojo Rabbit” di Taika Waititi, presentato un paio d’anni fa in apertura di Torino Film Festival. Jojo ha dieci anni e un amico immaginario dispotico: Adolf Hitler. Nazista fanatico, col padre al fronte e madre a casa a fare quello che può contro il regime, è integrato nella gioventù hitleriana. Ma le cose cambiano a una velocità inaudita.

Lunedì sera, sempre alle 21,30, è prevista una delle commedie italiane migliori degli ultimi anni, “Bangla” di Phaim Bhuiyan, che ne è anche il protagonista. Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia. Vive in famiglia a Torpignattara, quartiere romano multietnico, lavora in un museo e suona in un gruppo. Proprio in occasione di un concerto incontra Asia. Tra i due scatta l’attrazione e Phaim dovrà cercare di conciliare il suo amore con la prima regola dell’Islam: la castità prima del matrimonio.

Uno dei maggiori successi al botteghino dei tempi pre-Covid, “Bohemian Rhapsody” sulla storia dei Queen, è in calendario martedì 10. Un film trascinante, per cui il protagonista Rami Malek ha vinto il premio Oscar. Il titolo più curioso del lotto è sicuramente quello di mercoledì 11, “Iron Sky” del finlandese Timo Vuorensola: i nazisti si sono nascosti sulla Luna e da lì minacciano la terra. Assurde risate.

Altri premi Oscar sono quelli vinti da “La forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro (in programma giovedì). Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda. Un giorno scopre che lì (soprav)vive una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità.

Prosegue anche il programma (gratuito) di Cinema in Famiglia: questa sera al Parco Rignon alle 21,30 è previsto l’ultimo film di Woody Allen, “Rifkin’s Festival”; domani, in piazzale Rostagno, l’esordio di Giorgio Diritti “Il vento fa il suo giro”. Domenica sera all’Imbarchino gratis è previsto il mitico “Woodstock”, lunedì sera al Bunker “Il piccolo Yeti” di Jill Culton: il cinema di qualità in città c’è anche ad agosto, basta sapere dove cercarlo.