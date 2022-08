Tra i 20 nuovi cardinali c’è l’ex vescovo di Ivrea. Il più giovane è torinese

Erano un centinaio i canavesani che nel pomeriggio di sabato, sono giunti a Roma per partecipare, nella basilica di San Pietro, al concistoro pubblico per la nomina di 20 nuovi cardinali con l’imposizione della berretta cardinalizia anche sul capo di monsignor Arrigo Miglio, 80 anni, vescovo, nativo di San Giorgio Canavese, già presule della diocesi eporediese, per anni braccio destro di Luigi Bettazzi e poi arcivescovo di Cagliari. I canavesani che hanno aderito al pellegrinaggio in pullman organizzato dal parroco don Luca Meinardi, sono partiti giovedì scorso da Ivrea, Ozegna, Agliè e San Giorgio e sono arrivati nel pomeriggio ad Assisi, nella prima delle soste del viaggio; poi hanno raggiunto Orvieto e Roma.

Ma oltre a Miglio, la porpora è stata assegnata anche a Giorgio Marengo, di 48 anni (il più giovane tra i cardinali), originario di Cuneo, ma con studi teologici a Torino dove ha vissuto per anni la sua famiglia. Marengo è missionario in Mongolia e guida una delle comunità cattoliche più piccole del mondo, 1.450 anime che da oggi hanno come guida un principe della Chiesa. Al concistoro erano presenti anche i confratelli missionari della Consolata e gli amici scout con i quali Marengo ha mosso in Piemonte i primi passi nel mondo del volontariato e della Chiesa. Sulla scelta del Papa di crearlo cardinale il neo porporato ga dichiarato: «È un segno evangelico e profetico dell’attenzione per le realtà minoritarie perché Papa Francesco sceglie la logica del Vangelo e non quella del mondo».

Quanto al suo futuro ruolo nella Chiesa, ha aggiunto: «Spero di poter continuare l’esperienza finora fatta, in punta di piedi, insieme alla gente alla quale sono stato inviato. Offrirò il mio essere missionario, una esperienza che penso possa dare qualcosa alla Chiesa del resto del mondo. Poi mi metterò in ascolto dei cardinali più esperti di me». Nel corso della cerimonia del concistoro presieduta da papa Francesco in San Pietro, il pontefice ha letto la formula di creazione e ha proclamato i nomi dei nuovi cardinali. Poi c’è stata la professione di fede dei porporati e il giuramento di fedeltà e obbedienza al Pontefice e ai suoi successori. I nuovi cardinali si sono inginocchiati dinanzi al Papa che ha imposto loro lo zucchetto e la berretta, consegnando anche l’anello cardinalizio e assegnando a ciascuno una chiesa di Roma. Il neo cardinale canavesano avrà il titolo di San Clemente, e la sede assegnata sorge nella valle tra l’Esquilino e il Celio, sulla direttrice che unisce il Colosseo al Laterano nel rione Monti, ed ha la dignità di basilica minore. La presa di possesso da parte del nuovo porporato avverrà nei prossimi mesi. A Marengo, invece, è stata conferita la nomina di cardinale presbitero di San Giuda Taddeo Apostolo.