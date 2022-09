Tra Firenze e Parigi Juventus, si fa tosta: “Ora facciamo punti”

Il tour de force è già cominciato mercoledì contro lo Spezia. Ma il bello, con una partita ogni tre giorni, deve ancora arrivare. Tra Firenze (oggi) e Parigi (martedì), la Juventus è chiamata ad affrontare due impegni importantissimi per campionato e Champions League: «A Firenze non sarà la partita più importante, ma la più difficile – ha detto ieri Allegri alla vigilia della sfida contro i viola di Italiano -. Non è mai semplice giocare in quello stadio, è sempre Fiorentina-Juve così come sarà complicato contro la Salernitana. È una buona squadra: dobbiamo pensare a una gara alla volta, cercando di fare un risultato positivo contro la Fiorentina». Proprio per questo motivo Allegri dovrà iniziare a gestire le forze dei suoi: «Non ho ancora deciso la formazione, sicuramente non avremo a disposizione i lungodegenti Chiesa e Pogba e mancheranno anche Rabiot, a causa di una forte contusione, e Szczesny, il quale verrà valutato di giorno in giorno dopo la brutta distorsione dell’altra sera». Dal mercato, nelle ultime ore, è arrivato Paredes: «Un giocatore che aumenta la qualità della nostra squadra». Per Firenze, dopo Di Maria, ha recuperato anche Bonucci. «L’argentino potrebbe avere 45 o 60 minuti sulle gambe – ha aggiunto Allegri -, per Leo devo valutare se farlo giocare domani o a Parigi: sicuramente farò qualche cambio di formazione, anche perché dopo 72 ore saremo di nuovo in campo». Con o senza Vlahovic? «Mi avete dato l’idea, magari lo tengo in panchina – ha detto scherzando il tecnico -, anche se un vostro collega mi dice di metterlo pure a Firenze: ora deciderò».

Milik, intanto, scalpita, anche perché la rete realizzata contro lo Spezia lo ha galvanizzato, ma le ultime e definitive scelte sono rimandate direttamente a oggi. La Juve intanto ha chiuso il mercato e Allegri è si è detto soddisfatto: «La società è stata molto brava sia in entrata che in uscita – i complimenti del tecnico – ma è difficile dare voti: faccio gli auguri ad Arthur e Zakaria, che sono due ottime pedine. Sono arrivati i giocatori che volevamo e abbiamo raggiunto l’obiettivo di tenere giovani non per fare numero, ma che possano giocare». E, specialmente in mediana, ora ci sono tante soluzioni: «Abbiamo miscelato bene le caratteristiche di tutti, adesso ci metteremo al lavoro per ottenere il massimo» aggiunge Allegri sul reparto centrale. Tra Firenze e Parigi, tra la Fiorentina e il Paris Saint Germain, tra la quinta giornata di campionato e l’esordio in Champions League, la sua Juve è chiamata a due esami tanto importanti quanto complicati.