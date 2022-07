Tra cantieri e pusher: nel parco Sempione in cerca di un’identità

L’estate ragazzi ai giardini, lo spostamento dell’area cani lontano da fabbriche e cantieri. Ai problemi di degrado del parco Sempione, palesati chiaramente in questi ultimi mesi, si contrappongono le risposte della nuova amministrazione circoscrizionale. L’obiettivo è solo uno: riportare le famiglie a riprendere possesso di un’area verde che con il tempo è diventata la centrale dello spaccio della periferia nord. Prima l’abbandono delle fabbriche, poi occupate dai senzatetto, a seguire gli eterni cantieri del passante ferroviario e della stazione Rebaudengo Fossata che hanno portato pusher e tossici ad appropriarsi di spazi ancora in cerca di identità.

ll nuovo “mercato”

Si raccontano tante storie sul Sempione, a metà tra droga e sesso. Tutto vero, in realtà. Sullo stradone che costeggia la Gondrand capita anche di incrociare qualche donna pronta a vendersi per una manciata di euro, necessari per comparsi una dose dagli spacciatori che sostano oltre quella cancellata rossa a due passi dal trincerone. Basta un cenno d’intesa tra cliente e venditore e tutto si risolve in pochi minuti. I più avvezzi, invece, proseguono lungo il sentierino che costeggia gli alberi e in un modo o nell’altro, scavalcando, entrano nell’area di cantiere che un domani porterà le auto a transitare in pochi minuti da piazza Baldissera a corso Grosseto.

Un intervento di riqualificazione che, forse, potrebbe cacciare una volta per sempre il mercato della droga. Un suk che non si ferma mai e che prosegue in numerose vie tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare. Trovando, come già detto, terreno fertile nella nuova zona d’ombra della città: quell’area abbandonata (oltre alle fabbriche anche le piscine sono ko) dove solo i cantieri del passante ferroviario e della linea 2 della metropolitana potranno scacciare – ancora una volta – il richiamo del buco libero e il pericolo di nuove overdosi. Ci vorrà tempo, forse qualche anno. Nell’attesa toccherà a comitati e cittadini vigilare come sentinelle.