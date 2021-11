Tra cantieri, dehors e malasosta in via Principe Amedeo è il caos

Tra i lavori pubblici e i cantieri dell’Ecobonus i pedoni in centro città si trovano a dover intraprendere pericolosi percorsi a ostacoli, rischiando di venire travolti dalle auto. Via Principe Amedeo rappresenta un esempio lampante di ciò che sta accadendo.

Marciapiedi inagibili

Il marciapiede di via Principe Amedeo, tra piazza Vittorio e via delle Rosine, ieri era completamente sbarrato dalle transenne a causa dei lavori alle tubazioni del gas e i cittadini erano costretti a camminare in mezzo alla strada o a invadere la pista ciclabile, rischiando di venire travolti dalle auto o dai ciclisti. Sul marciapiede opposto ecco spuntare i tubi delle impalcature del cantiere di una facciata. Per accedere a piazza Vittorio poi il marciapiede neppure c’è e le auto spesso non si fermano.

«Questa via è sempre più pericolosa, è necessario che la nuova amministrazione studi un riassetto urbanistico prima che qualcuno venga investito» si lamentano i residenti della zona.

Doppia fila perenne

E se le aree destinate ai pedoni sono offlimits neppure i ciclisti hanno di che gioire. La doppia fila sempre presente delle auto parcheggiate di fianco ai bar, locali notturni e attività commerciali, obbliga gli automobilisti a invadere la ciclabile che a sua volta viene utilizzata dai pedoni. In sostanza le due ruote si trovano a dover compiere slalom improbabili per evitare incidenti. Inoltre molti ciclisti viaggiano in senso contrario (la pista è monodirezionale) e rischiano di schiantarsi con chi arriva da piazza Vittorio. Altro problema è la discontinuità della pista che a un certo punto si spezza per poi terminare nel nulla in piazza Carlo Alberto.