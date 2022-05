Tra Arisa e Vito non mettere una ballerina di “Ballando”

Arisa e Vito Coppola, ancora loro e ancora separati. La chimica tra i due è stata fortissima fin dai provini di “Ballando con le Stelle” la scorsa estate e ancora di più quando si sono esibiti in pista. Al pubblico è piaciuta da subito e non è un caso se hanno vinto. Ma è piaciuta anche a loro che ne hanno approfittato per portare la loro intesa anche nella vita privata. Per qualche mese ha funzionato. Poi è arrivata una prima rottura o comunque un allontanamento, che però è rientrata abbastanza in fretta tanto che Arisa e Vito avevano partecipato insieme alla festa per i 65 anni di Barbara D’Urso. Ora però sembra che tra i due sia di nuovo calato il silenzio, forse in via definitiva.

Difficile comprendere i motivi di questa nuova frattura, sempre che sia reale. Ma tra gli esperti di gossip c’è chi forse ha trovato un motivo e una colpevole. Perché come dicono i francesi, “cherchez la femme” e spunta una terza incomoda che è anche molto conosciuta dal pubblico di Rai 1. Secondo Deianira Marzano infatti negli ultimi tempi Vito Coppola sarebbe stato avvistato più volte in atteggiamenti sospetti con Lucrezia Lando, altra famosa ballerina di Ballando con le Stelle. La rossa di Bassano del Grappa, un po’ come lui, è entrata solo negli ultimi anni nel cast e ha vinto nel 2020 insieme a Gilles Rocca.

A confermare questa tesi ci sarebbe il fatto che fino a poco tempo fa Arisa seguiva la Lando mentre adesso le avrebbe tolto il “follow”. I due diretti interessati però continuano a non affrontare l’argomento, almeno non in pubblico e quindi fino a prova contraria vale tutto.

Solo qualche settimana fa, Arisa al “Corriere” in effetti confessava che «è proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve. Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo».