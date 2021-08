Tour in montagna con il proprio cane. Ma occhio a cibo, quota e parassiti

I cani si adattano a tutto: al mare, alla montagna, al lago. L’importante è che al loro fianco ci sia il loro padrone. Ma prima di portare in quota il proprio animale, bisogna conoscere alcune regole (e accorgimenti) che consentono di vivere la gita nel migliore modo per tutti. Il consiglio numero uno è quello di scegliere la gita in base alle vostre capacità, ma anche a quelle del vostro cane e alle sue condizioni di salute e fisiche. Uno stile di vita outdoor, infatti, non è solo ideale per amanti della natura e di una vita attiva, ma anche per il nostro cane che non aspetta altro che passare una giornata in giro per i boschi in compagnia del suo padrone.

La quota

Anche i cani soffrono la quota, pertanto, in caso facciate dislivelli notevoli in poco tempo – magari con gli impianti -, prestate attenzione a come si comporta il cane e se dà segnali di malessere: potrebbe essere mal di montagna. In tal caso, come per gli umani, abbassatevi di quota.

I croccantini

Portate sempre con voi acqua e croccantini. Con il caldo e la fatica il cane avrà bisogno di bere (spesso si trovano fonti d’acqua, ma prevenire è meglio che curare) e mangiare, ma non insistete se non ha fame. Se il sentiero presenta tratti esposti o con un minimo di difficoltà tecnica è bene che il cane porti una pettorina di una certa consistenza. Portate inoltre nello zaino un cordino e un paio di moschettoni per assicurarlo e non metterlo in pericolo.

I parassiti

Trattate prima di andare in montagna il cane con un antiparassitario che copra le pulci, ma anche le zecche. Informatevi preventivamente con il vostro veterinario su come comportarvi in caso di morso di vipera. Verificate se nella zona della gita sono richieste vaccinazioni specifiche.

Gli impianti

Se la nostra escursione prevede anche l’utilizzo di impianti di risalita, non c’è da preoccuparsi, i nostri amici a 4 zampe possono tranquillamente accompagnarci, anche in seggiovia. In questo contesti però è obbligatorio che il cane sia legato al guinzaglio e abbia la museruola.