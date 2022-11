Totti vola a Dubai con Noemi mentre l’ex Ilary va a New York

Ai due capi del mondo e così è davvero difficile incrociarsi. Perché se Roma è grande ma resta pur sempre e solo una città, fatta degli stessi ristoranti e delle stesse passeggiate di sempre, Francesco Totti a Dubai, in compagnia di Noemi, e Ilary Blasi a New York forse da sola significano due mondi non destinati ad incontrarsi. La prima uscita pubblica, ma non in pubblico, dell’ex capitano giallorosso con la sua nuova compagna è stata un’occasione a lui familiare. Si è presentato davanti a tutti i fotografi sul tappeto blu dei Globe Soccer Awards 2022 ufficializzando di fatto quello che ormai era noto da tempo. Completo nero con camicia bianca e papillon per lui, ma in nero scollatissimo anche lei che è davvero la fotocopia della Blasi, solo alcuni anni più giovane. Totti è stato invitato come ambasciatore della Lega Serie A alla cerimonia di premiazione e quindi ha parlato solo di calcio. Poi però tutti hanno notato anche il vistoso anello alle dita di Noemi e ora gli stessi tutti si chiedono se lei lo seguirà anche in Qatar per i Mondiali perché Francesco sarà pure lì come ambasciatore. Ci sarebbero pure i figli da guardare, quelli di entrambi, ma sicuramente una soluzione l’avranno trovata. E intanto Ilary cosa fa? Forse subodorando quello che sarebbe accaduto nelle ultime ore ha programmato un viaggio a New York che certamente a novembre è romanticissima e suggestiva ma non s’incastra benissimo con la sua situazione attuale. Ha svelato il suo viaggio ai follower condividendo alcune foto nelle quali posa avendo sullo sfondo il panorama mozzafiato dei grattacieli di Manhattan. Look affatto ricercato, per dare ancora una volta un’immagine di semplicità a tutti, anche a chi in tribunale dovrà decidere della sua separazione. Poi tappa nel suo ristorante preferito, Sandro’s, sempre a Manhattan che è spesso ritrovo dei Vip a stelle e strisce (ma non solo). Se tutto andrà come vogliono loro, ma secondo indiscrezioni soprattutto lei, prima di Natale non ci sarà nessun accordo tra i due ex coniugi e così si rivedranno a marzo in tribunale. Ma già ora sono distantissimi e lo fanno sapere al mondo.